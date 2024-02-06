Задолжавший детям 9 млн тенге казахстанец получил срок

Мужчина задолжал своим трём несовершеннолетним детям алименты на сумму в девять миллионов тенге. В полиции рассказали, что у него была возможность трудоустроиться и переводить детям положенные выплаты, но он три года уклонялся от уплаты алиментов.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 139 Уголовного Кодекса РК. Её полное название — "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги).
Суд назначил мужчине в качестве наказания ограничение свободы на год с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока.
От уплаты алиментов осуждённый не отказывается, обещает выплачивать постепенно из своего заработка. Также некоторая сумма уходит на содержание второй семьи. Мужчину поставили на учёт в службу пробации Бородулихинского района области Абай и трудоустроили..
«У осуждённого пятеро несовершеннолетних детей: трое детей от первого брака и двое — от второго», — отметил начальник службы пробации Каскен Бодаев.