В Кишиневе неизвестный напал на улице и избил вдову героя и ее маленькую собачку, его подозревают в нападении и на маленьких девочек: У женщины перелом носа, ее любимице сделали сложную операцию

«Обращаюсь к сослуживцам, в первую очередь, к тем, кто знал подполковника Чебану Николая Васильевича, служившего в центральном аппарате и трагически погибшего в январе 1995-го, во время очередной командировки, на 18-ю заставу, — пишет в соцсетях Михаил Хуруяну. — Его 73 -летняя вдова Надежда Николаевна живет в Кишиневе. От сына, Михаила Чебану (тоже нашего сослуживца), который живет за пределами Молдовы, узнал, что 26 января, примерно в 8 часов утра, его мама выгуливала маленькую собачку в сквере, рядом с бывшим кинотеатром “Шипка” на Рышкановке. Во время прогулки, незнакомым мужчиной на нее и ее собачку было совершено нападение. Вначале, без всяких причин, ударил два раза ногой собачку (2,5 кг. веса), а затем ударил рукой по лицу и Надежду Николаевну, в результате чего она получила перелом носа. У собачки с одной стороны перелом челюсти и с другой стороны — трещина. Собаке сделали сложную операцию,