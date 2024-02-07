В Хабаровске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

В Хабаровске водитель Toyota насмерть сбил пешехода и скрылся. Виновника ДТП разыскивают, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла сегодня, 7 февраля, в 00:20 на территориии Южного микрорайона. По предварительным данным, водитель Toyota двигался по улице Панфиловцев и врезался в пешехода возле дома № 19. Отмечается, что мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
В результате наезда иномарки хабаровчанин погиб от несовместимых с жизнью травм. Владелец Toyota уехал с места столкновения, его местонахождение устанавливается.
«Покинувший место ДТП получит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или арест до 15 суток по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Суды, как правило, назначают лишение, арест — только в исключительных случаях», — прокомментировали в ГИБДД.