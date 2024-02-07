В Хабаровске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

«Покинувший место ДТП получит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или арест до 15 суток по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Суды, как правило, назначают лишение, арест — только в исключительных случаях», — прокомментировали в ГИБДД.