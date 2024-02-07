19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке в Березовом Иркутского района

Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного кирпичного дома в микрорайоне Берёзовый Иркутского района. Хозяев дома не было, и возгорание было обнаружено слишком поздно. 22 человека, почувствовав дым, успели эвакуироваться самостоятельно и вызвали пожарных. Огнеборцы спасли ещё 19 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Первый звонок поступил на номер «101» в 05.47. По указанному адресу оперативно были направлены из Иркутска 6 пожарных расчётов.
«Прибыв на место, мы сразу приступили к спасению людей. Раннее утро, все жильцы ещё дома, многие спали. Звенья газодымозащитной службы стучали в двери, выводили людей на улицу через задымлённый подъезд с помощью специальных устройств защиты дыхания. В то же время трёх человек спасали по пожарным лестницам через балконы», — сказал руководитель тушения пожара подполковник внутренней службы Павел Козин.
Всего из дома было спасено 19 человек, в том числе трое детей.
Пожар в квартире ликвидировали в 06.47.