19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке в Березовом Иркутского района

Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного кирпичного дома в микрорайоне Берёзовый Иркутского района. Хозяев дома не было, и возгорание было обнаружено слишком поздно. 22 человека, почувствовав дым, успели эвакуироваться самостоятельно и вызвали пожарных. Огнеборцы спасли ещё 19 человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.