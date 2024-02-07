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21-летний водитель «Ниссана» сбил пенсионерку на «зебре» в Новосибирске

В Новосибирске 21-летний водитель иномарки сбил 70-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе.
Источник: Соцсети

Об инциденте сообщили в городской ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло 6 февраля в Калининском районе города. Молодой водитель ехал на автомобиле «Ниссан» по улице 25 лет Октября и возле дома № 11 сбил пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и бригада «скорой помощи». Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что мать сбитого в Новосибирске подростка требует ужесточить наказание водителю.