21-летний водитель «Ниссана» сбил пенсионерку на «зебре» в Новосибирске

По предварительным данным, ДТП произошло 6 февраля в Калининском районе города. Молодой водитель ехал на автомобиле «Ниссан» по улице 25 лет Октября и возле дома № 11 сбил пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.