Выходит ночью с ножом: В одном из дворов Владивостока орудует ночной мститель

Во Владивостоке на Верхнепортовой, 76, на запись камер видеонаблюдения попал неизвестный с ножом. Мужчина примерно в 23:17 вышел из подъезда, осмотрел территорию и принялся резать колеса одной из машин на парковке, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, неизвестный еще немного повозился с машиной, а затем ушел домой. Соседи уверяют, что владелец авто ни с кем не конфликтовал и понятия не имеет, кто бы это мог быть. Может быть ночной мститель ошибся? Или его не устроило, как человек припарковал свою машину? Так, например, во Владивостоке в ЖК «Изумрудный» неизвестный выходит во двор и протыкает колеса тем, кто неправильно паркует авто.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в жилом комплексе «Академический» во Владивостоке неизвестный устроил самосуд над автолюбительницей. Причиной конфликта в очередной раз стало парковочное место. Неизвестный проколол шины и оставил записку с угрозами.