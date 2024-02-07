Выходит ночью с ножом: В одном из дворов Владивостока орудует ночной мститель

По словам очевидцев, неизвестный еще немного повозился с машиной, а затем ушел домой. Соседи уверяют, что владелец авто ни с кем не конфликтовал и понятия не имеет, кто бы это мог быть. Может быть ночной мститель ошибся? Или его не устроило, как человек припарковал свою машину? Так, например, во Владивостоке в ЖК «Изумрудный» неизвестный выходит во двор и протыкает колеса тем, кто неправильно паркует авто.