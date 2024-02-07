Во Владивостоке задержали цыганок, избавлявших граждан от порчи и денег

Сотрудники уголовного розыска Владивостока задержали двух женщин, подозреваемых в совершении серии мошенничеств. Произошло это после того, как в полицию обратились несколько граждан, заявивших, что они были обмануты цыганками.
К 84-летней местной жительнице около аптеки на улице Русской подошли две неизвестные женщины. Одна из них сообщила, что на пенсионерку навели порчу, но есть способ от неё избавиться. Для этого необходимо провести соответствующий обряд. Доверчивая пенсионерка пригласила «целительниц» к себе домой. В квартире цыганка велела хозяйке собрать все деньги, какие есть в доме, и завернуть в газету. Взяв свёрток, гадалка отвернулась, что-то прошептала и вернула сверток пенсионерке. Лишь через несколько дней потерпевшая развернула газету и увидела, что её 170 тысяч рублей исчезли.
Полицейские установили личности подозреваемых. Были задержаны 50-летняя жительница города Артем и 51-летняя уроженка города Чита. Обе ранее были судимы за аналогичные преступления. В общем на снятии порчи гражданкам удалось «заработать» 730 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Пока продолжается следствие, женщинам избрана мера пресечения — заключение под стражу.