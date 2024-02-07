Во Владивостоке задержали цыганок, избавлявших граждан от порчи и денег

К 84-летней местной жительнице около аптеки на улице Русской подошли две неизвестные женщины. Одна из них сообщила, что на пенсионерку навели порчу, но есть способ от неё избавиться. Для этого необходимо провести соответствующий обряд. Доверчивая пенсионерка пригласила «целительниц» к себе домой. В квартире цыганка велела хозяйке собрать все деньги, какие есть в доме, и завернуть в газету. Взяв свёрток, гадалка отвернулась, что-то прошептала и вернула сверток пенсионерке. Лишь через несколько дней потерпевшая развернула газету и увидела, что её 170 тысяч рублей исчезли.