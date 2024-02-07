В Охотске полыхают гаражи местного энергопредприятия

Пожарные Охотска ведут борьбу с крупным возгоранием в посёлке. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в единой дежурно-диспетчерской службе самого северного в нашем регионе муниципального округа, сигнал о пожаре поступил в 5:55 утра среды, 7 февраля.
— Загорелись гаражи Охотского филиала компании «Теплоэнергосервис». Ребята наши работают. Пока локализацию не дали. По предварительным данным обошлось без пострадавших. А вот технику из гаражей не всю удалось вывезти. Ущерб ещё предстоит посчитать, — объяснил диспетчер.
Филиал «Теплоэнергосервис» в Охотске обслуживает местные котельные, обеспечивая население посёлка теплом.