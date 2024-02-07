СК потребовал объяснить, почему обвиняемых в убийстве хирурга в Новосибирске оправдали

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о решении суда по делу убийства хирурга возле набережной ЖК «Марсель».
Вердикт вынесли присяжные, посчитав, что вина не доказана. Обвиняемые отделались условными сроками. Родственники пострадавших с решением суда не согласны.
— Суд Новосибирска вынес оправдательный приговор на основании вердикта присяжных, которые посчитали, что вина обвиняемых не доказана. Родственники потерпевшего считают приговор несправедливым, — сообщает Следственный комитет.
Бастрыкин поручил об объеме собранной доказательственной базы и причинах судебного решения.
Напомним, всё произошло в мае 2022 года. Обвиняемыми были соседи хирурга, с которыми у него возник конфликт. Присяжные вынесли вердикт, посмотрев видео драки.