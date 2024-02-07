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СК потребовал объяснить, почему обвиняемых в убийстве хирурга в Новосибирске оправдали

СК потребовал доклад о расследовании убийства хирурга в Новосибирске.
Источник: Комсомольская правда

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о решении суда по делу убийства хирурга возле набережной ЖК «Марсель».

Вердикт вынесли присяжные, посчитав, что вина не доказана. Обвиняемые отделались условными сроками. Родственники пострадавших с решением суда не согласны.

— Суд Новосибирска вынес оправдательный приговор на основании вердикта присяжных, которые посчитали, что вина обвиняемых не доказана. Родственники потерпевшего считают приговор несправедливым, — сообщает Следственный комитет.

Бастрыкин поручил об объеме собранной доказательственной базы и причинах судебного решения.

Напомним, всё произошло в мае 2022 года. Обвиняемыми были соседи хирурга, с которыми у него возник конфликт. Присяжные вынесли вердикт, посмотрев видео драки.

СК