В туристическом комплексе на Алтае отравились 16 детей из Новосибирска

Согласно результатам расследования, в период с 30 июля по 3 августа прошлого года он допустил серию нарушений санитарных и эпидемиологических норм в гостинице и пищеблоке. В результате инцидента 16 детей из Новосибирска и 9 работников комплекса были госпитализированы с признаками отравления.