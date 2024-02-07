В туристическом комплексе на Алтае отравились 16 детей из Новосибирска

На Алтае завершили расследование массового отравления детей в лагере. Об этом сообщает республиканское управление СКР.
Директор туристического комплекса «Чемальская лагуна» в республике Алтай готовится предстать перед судом в разбирательстве по делу о массовом отравлении детей, прибывших на отдых из Новосибирска.
Согласно результатам расследования, в период с 30 июля по 3 августа прошлого года он допустил серию нарушений санитарных и эпидемиологических норм в гостинице и пищеблоке. В результате инцидента 16 детей из Новосибирска и 9 работников комплекса были госпитализированы с признаками отравления.
Деятельность туристического комплекса была приостановлена на два месяца, а материалы дела направлены в прокуратуру.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске союз отцов пытается закрыть лофт-парк «Подземка».