В Усть-Илимске после пожара, уничтожившего двухэтажный дом, введен режим ЧС

Напомним, пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Профсоюзной начался вечером в воскресенье, а потушить его смогли лишь почти сутки спустя. Огонь полностью уничтожил все 24 квартиры, в которых прописаны 58 человек. Двое жильцов дома серьезно пострадали. Как установили дознаватели МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.