В Усть-Илимске после пожара, уничтожившего двухэтажный дом, введен режим ЧС

В Усть-Илимске в связи с пожаром в многоквартирном доме введен режим ЧС, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Сейчас на месте происшествия, по поручению губернатора, работает первый замглавы региона Роман Колесов.
Напомним, пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Профсоюзной начался вечером в воскресенье, а потушить его смогли лишь почти сутки спустя. Огонь полностью уничтожил все 24 квартиры, в которых прописаны 58 человек. Двое жильцов дома серьезно пострадали. Как установили дознаватели МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
«На сегодня известно, что часть квартир в доме пустовала. Рассматриваются вопросы по выплатам погорельцам, предоставлению пострадавшим жилья из маневренного фонда. Также организован сбор гуманитарной помощи», — сообщил Роман Колесов.
На сегодня, 7 февраля, запланировано заседание Комиссии по ЧС под руководством Губернатора Приангарья Игоря Кобзева.