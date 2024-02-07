В Новосибирске трех мигрантов приговорили к 9 годам колонии за 600 гр наркотиков

Приговор гражданам Азербайджана по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору) Железнодорожный районный суд Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно материалам дела, в январе прошлого года мигранты, сговорившись, купили у неизвестного дилера более 600 грамм запрещенных веществ, которые расфасовали в 92 свертка для дальнейшей продажи.
Реализовать преступный замысел им помешали сотрудники правоохранительных органов. Теперь каждый из них проведет в колонии строгого режима 9 лет.
Наркотики были изъяты из оборота. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске задержали семью накродилеров с 19 кг украинского мефедрона.