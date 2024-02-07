В Новосибирске трех мигрантов приговорили к 9 годам колонии за 600 гр наркотиков

Приговор гражданам Азербайджана по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору) Железнодорожный районный суд Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.