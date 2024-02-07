Задержан 18-летний студент хабаровского коллежа за помощь аферистам

В Хабаровске за помощь аферистам в обмане пенсионеров задержан 18-летний студент колледжа. В Хабаровском крае с декабря прошлого года по январь 2024 года в полицию обратились четверо пенсионеров, которые лишились своих сбережений, поверив телефонным мошенникам, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Злоумышленники от имени родственников сообщали потерпевшим, что якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, и по их вине пострадал человек. На лечение и освобождение от уголовной ответственности просили деньги. Под влиянием эмоций пенсионеры отдавали свои сбережения курьеру. В двух случаях граждане скинули свёртки с наличностью с балкона своей квартиры. Общий ущерб от четырех противоправных деяний составил порядка двух миллионов рублей.
Задержанным оказался 18-летний местный житель — студент колледжа. С его слов, «работу» он нашёл в мессенджере, там же вёл переписку со своим «работодателем» и получал от него инструкции и адреса потерпевших. Полученные деньги переводил на указанные счета. За услуги курьера он получал 5% от суммы, которые тратил на компьютерные игры, покупку цифровой электроники и долговые обязательства.
Следователем городской полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.