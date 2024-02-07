Задержан 18-летний студент хабаровского коллежа за помощь аферистам

Злоумышленники от имени родственников сообщали потерпевшим, что якобы попали в дорожно-транспортное происшествие, и по их вине пострадал человек. На лечение и освобождение от уголовной ответственности просили деньги. Под влиянием эмоций пенсионеры отдавали свои сбережения курьеру. В двух случаях граждане скинули свёртки с наличностью с балкона своей квартиры. Общий ущерб от четырех противоправных деяний составил порядка двух миллионов рублей.