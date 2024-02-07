Житель Хабаровска, снабжавший наркотиками Сибирь, отправился в колонию

Как установило следствие, в 2022 году житель Краснофлотского района создал группировку, чтобы заниматься наркоторговлей. Организатор разместил 2,3 килограмма запрещённых веществ на территории Новосибирской области и Красноярского края. Его подельники изъяли крупные партии «товара» и расфасовали на более мелкие, которые планировали продать через интернет.