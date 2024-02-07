Житель Хабаровска, снабжавший наркотиками Сибирь, отправился в колонию

36-летнего жителя Хабаровска, который снабжал наркотиками регионы Сибири, приговорили к лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Как установило следствие, в 2022 году житель Краснофлотского района создал группировку, чтобы заниматься наркоторговлей. Организатор разместил 2,3 килограмма запрещённых веществ на территории Новосибирской области и Красноярского края. Его подельники изъяли крупные партии «товара» и расфасовали на более мелкие, которые планировали продать через интернет.
В декабре 2022 года обвиняемый ехал по трассе «Амур» из Читы в Хабаровск. Автомобиль задержали сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю, ранее раскрывшие противозаконную схему. При осмотре машины был найден мешок с наркотическим веществом.
Против хабаровчанина возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На этой неделе он предстал перед судом, который вынес обвинительный приговор.
«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.