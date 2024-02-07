Развернули «бизнес» на автоподставах: четверо хабаровчан инсценировали аварии ради страховок

Желание получить легкие деньги обернулось проблемами для жителя Хабаровска и троих его знакомых. Мужчина придумал схему, с помощью которой он и его подельники получали страховые выплаты за подставные ДТП.
— Одну из аварий они оформили по европротоколу, указав, что все случилось в Приморском крае. На самом деле они даже не выезжали из Хабаровска. И самого ДТП тоже не было. Они просто поцарапали машину и сделали фото повреждений, выдав это за последствия аварии. В двух случаях подельники привлекали знакомую одного из подставщиков, которая ничего не знала о мошеннической схеме. Женщина была вписана в страховку машины, которая якобы пострадала в ДТП, поэтому соглашалась выступать в качестве водителя для получения компенсации, — рассказала «КП» — Хабаровск" официальный представитель регионального УМВД России Ирина Щеголева.
В общей сложности ущерб страховым компаниям составил 740 тысяч рублей. Один из подельников после задержания заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины выделено в отдельное производство. Оказалось, что кроме пяти автоподстав в составе группы, он совершил еще одну инсценировку со своим знакомым, причинив ущерб в размере 125 тысяч рублей. На него завели дело по статье «Мошенничество в сфере страхования», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уже закончилось. Своего приговора хабаровчанин будет ждать под подпиской о невыезде.
В отношении остальных подельников расследование уголовных продолжается.