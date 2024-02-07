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Развернули «бизнес» на автоподставах: четверо хабаровчан инсценировали аварии ради страховок

Схему мошенничества с автоподставами раскрыли в Хабаровске.
Источник: Комсомольская правда

Желание получить легкие деньги обернулось проблемами для жителя Хабаровска и троих его знакомых. Мужчина придумал схему, с помощью которой он и его подельники получали страховые выплаты за подставные ДТП.

Все участники группы использовали свои машины для автоподстав. Лидер группы определял, где и когда должна случиться «авария». Он специально выбирал безлюдные места, где нет свидетелей. Обычно все происходило поздним вечером или ночью на перекрестках или во дворах. До того, как полиция раскрыла схему аферистов, они успели инсценировать пять ДТП.

— Одну из аварий они оформили по европротоколу, указав, что все случилось в Приморском крае. На самом деле они даже не выезжали из Хабаровска. И самого ДТП тоже не было. Они просто поцарапали машину и сделали фото повреждений, выдав это за последствия аварии. В двух случаях подельники привлекали знакомую одного из подставщиков, которая ничего не знала о мошеннической схеме. Женщина была вписана в страховку машины, которая якобы пострадала в ДТП, поэтому соглашалась выступать в качестве водителя для получения компенсации, — рассказала «КП» — Хабаровск" официальный представитель регионального УМВД России Ирина Щеголева.

В общей сложности ущерб страховым компаниям составил 740 тысяч рублей. Один из подельников после задержания заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины выделено в отдельное производство. Оказалось, что кроме пяти автоподстав в составе группы, он совершил еще одну инсценировку со своим знакомым, причинив ущерб в размере 125 тысяч рублей. На него завели дело по статье «Мошенничество в сфере страхования», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уже закончилось. Своего приговора хабаровчанин будет ждать под подпиской о невыезде.

В отношении остальных подельников расследование уголовных продолжается.