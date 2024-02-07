Развернули «бизнес» на автоподставах: четверо хабаровчан инсценировали аварии ради страховок

— Одну из аварий они оформили по европротоколу, указав, что все случилось в Приморском крае. На самом деле они даже не выезжали из Хабаровска. И самого ДТП тоже не было. Они просто поцарапали машину и сделали фото повреждений, выдав это за последствия аварии. В двух случаях подельники привлекали знакомую одного из подставщиков, которая ничего не знала о мошеннической схеме. Женщина была вписана в страховку машины, которая якобы пострадала в ДТП, поэтому соглашалась выступать в качестве водителя для получения компенсации, — рассказала «КП» — Хабаровск" официальный представитель регионального УМВД России Ирина Щеголева.