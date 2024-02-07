Под видом помощи: консультант банка обкрадывала клиентов в Хабаровске

Прокуратура Хабаровска завершила расследование уголовного дела в отношении 20-летней местной жительницы. Ей предъявили обвинения в краже и неправомерном доступе к компьютерной информации.
— В октябре 2023 года финансовый консультант банка по заявке клиента выпустила новую банковскую карту, заменив старую. Позднее она перевела 50 тысяч рублей с карты клиента на свой счет, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Обвиняемая также воспользовалась рабочей программой, чтобы сменить номер телефона, привязанный к банковской карте другого клиента, на свой собственный. После этого перевела себе 25 тысяч рублей.
Уголовное дело передано в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.