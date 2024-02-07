ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении <…> Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», — сказал он.
Кроме того, за сутки были сорваны три попытки украинских войск провести ротацию в районе Старомайорского.
Как сообщали накануне в Минобороны, российские войска на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ, потери противника составили до 195 военнослужащих и один танк.