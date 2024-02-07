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ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде ВСУ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и еще двум бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении <…> Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», — сказал он.

Кроме того, за сутки были сорваны три попытки украинских войск провести ротацию в районе Старомайорского.

Как сообщали накануне в Минобороны, российские войска на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки ВСУ, потери противника составили до 195 военнослужащих и один танк.