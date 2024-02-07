ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении <…> Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», — сказал он.