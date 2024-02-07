Машинист крана из Братска перевела лжеброкеру более 4 миллионов рублей

Машинист крана из Братска потеряла более 4,5 миллиона рублей, поверив подставному специалисту по инвестициям. 22 января ей позвонил неизвестный и предложил получить лёгкий дополнительный заработок.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, следуя инструкциям злоумышленника, женщина установила специальное приложение на свой смартфон и, и в течение недели начала вкладываться в инвестиции, будучи уверенной, что зарабатывает деньги. За это время она успела совершить больше 20 банковских операций на 4,5 миллиона рублей, 3 из которых взяла в кредит.
Обман вскрылся только тогда, когда братчанка попыталась вывести свой заработок. После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Тогда-то женщина и пошла в полицию. Возбуждено уголовное дело.