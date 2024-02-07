Машинист крана из Братска перевела лжеброкеру более 4 миллионов рублей

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, следуя инструкциям злоумышленника, женщина установила специальное приложение на свой смартфон и, и в течение недели начала вкладываться в инвестиции, будучи уверенной, что зарабатывает деньги. За это время она успела совершить больше 20 банковских операций на 4,5 миллиона рублей, 3 из которых взяла в кредит.