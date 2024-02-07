В Омской области подросток пострадал от проезжавшего мимо поезда

В Омской области подросток пострадал на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По предварительным данным, инцидент произошёл вчера, 6 февраля, около 18:00. На обводном ж/д пути станции Исилькуль 16-летний мальчик пострадал от проезжавшего мимо поезда.