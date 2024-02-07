Стали известны сокамерницы Блиновской в СИЗО

Он уточнил, что она содержится в обычной четырехместной камере. «У нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — указал он. Все женщины впервые попали в места лишения свободы. Источник указал, что часто соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.