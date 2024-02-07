Под окнами многоэтажки в Новосибирске обнаружили трупы мужчины и ребёнка

В Новосибирске на улице Широкая, 1, 6 февраля, примерно в 8 часов вечера, очевидцы обнаружили труп мужчины. В соцсетях сибиряки предположили, что он мог совершить суицид, однако в комментариях в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» мужчина заявил, что мужчину избили неизвестные и проехали по его голове колесами автомобиля. У мужчины на фото видно кровь на голове.