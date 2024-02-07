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Под окнами многоэтажки в Новосибирске обнаружили трупы мужчины и ребёнка

Очевидцы сообщили о двух трупах под окнами многоэтажного дома в Новосибирске.
Источник: Соцсети

В Новосибирске на улице Широкая, 1, 6 февраля, примерно в 8 часов вечера, очевидцы обнаружили труп мужчины. В соцсетях сибиряки предположили, что он мог совершить суицид, однако в комментариях в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» мужчина заявил, что мужчину избили неизвестные и проехали по его голове колесами автомобиля. У мужчины на фото видно кровь на голове.

«Рядом с телом можно даже увидеть следы от буксировки», — отметил он.

В Следственном комитете Новосибирской области сообщили, что проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела. Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Позже, ближе к 11 вечера, под окнами этого же дома обнаружили уже тело ребёнка — мальчик лет 12 лежал в одних плавках. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила жительница дома Ольга.

По её словам, она возвращалась домой и возле подъезда увидела раздетого ребёнка.

«Я около 40 минут наблюдала за ребёнком на земле, машины полиции стояли. Потом приехала скорая и погрузила мальчика в чёрный мешок», — рассказала она, прислав фотографию.

При каких обстоятельствах погиб ребёнок и знаком ли он с мужчиной, скончавшимся ранее, пока неизвестно.