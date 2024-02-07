В сознание не пришел: смерть водителя за рулем автомобиля спровоцировала ДТП в Приморье

В Фокино водитель погиб за рулем автомобиля и врезался в гараж. Детали произошедшего озвучили в пресс-службе УМВД России по Приморью. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В Фокино водитель врезался в гараж из-за плохого самочувствия. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, ДТП произошло из-за того, что мужчина скончался за рулем. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В ГИБДД обратились в полицию с просьбой не садиться за руль при плохом самочувствии. Если же состояние ухудшилось в дороге, необходимо сразу остановить автомобиль и обратиться за помощью:
«Последствия плохого самочувствия за рулем смертельно опасны как для вас, так и для окружающих вас людей».
По статистике в 2023 году 14 водителей погибли из-за сердечно-сосудистых заболеваний: 9 из них скончались за рулем, не приходя в сознание, еще пять — в медицинских учреждениях.