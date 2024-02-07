В сознание не пришел: смерть водителя за рулем автомобиля спровоцировала ДТП в Приморье

В Фокино водитель погиб за рулем автомобиля и врезался в гараж. Детали произошедшего озвучили в пресс-службе УМВД России по Приморью. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В Фокино водитель врезался в гараж из-за плохого самочувствия. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, ДТП произошло из-за того, что мужчина скончался за рулем. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По предварительной информации, 72-летнему мужчине стало плохо, судя по всему, появилась боль в груди, после чего он потерял сознание. Из-за этого его автомобиль NissanX-Trail врезался в двери гаражного бокса. В полиции добавили, что водитель так и не пришел в сознание, а умер он до столкновения.