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В сознание не пришел: смерть водителя за рулем автомобиля спровоцировала ДТП в Приморье

В Приморье, предположительно из-за боли в сердце, скончался водитель за рулем авто.
Источник: ГУ МВД

В Фокино водитель погиб за рулем автомобиля и врезался в гараж. Детали произошедшего озвучили в пресс-службе УМВД России по Приморью. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В Фокино водитель врезался в гараж из-за плохого самочувствия. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, ДТП произошло из-за того, что мужчина скончался за рулем. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По предварительной информации, 72-летнему мужчине стало плохо, судя по всему, появилась боль в груди, после чего он потерял сознание. Из-за этого его автомобиль NissanX-Trail врезался в двери гаражного бокса. В полиции добавили, что водитель так и не пришел в сознание, а умер он до столкновения.

В ГИБДД обратились в полицию с просьбой не садиться за руль при плохом самочувствии. Если же состояние ухудшилось в дороге, необходимо сразу остановить автомобиль и обратиться за помощью:

«Последствия плохого самочувствия за рулем смертельно опасны как для вас, так и для окружающих вас людей».

По статистике в 2023 году 14 водителей погибли из-за сердечно-сосудистых заболеваний: 9 из них скончались за рулем, не приходя в сознание, еще пять — в медицинских учреждениях.