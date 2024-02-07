В Красноярске будут судить женщину, которая порезала лицо школьнице

Об этом рассказали в надзорном ведомстве.



По данным Telegram-канала прокуратуры региона, в ноябре 2023 года 16-летняя школьница возвращалась из больницы в Черемушках, когда на нее напала незнакомая женщина и отобрала телефон стоимостью 4 тыс. руб. Жертва сопротивлялась, но злоумышленница ударила ее канцелярским ножом по лицу, после чего ретировалась.



Следователи возбудили уголовное дело о разбойном нападении (ст. 162 УК РФ). Эксперты отметили, что оставшиеся рубцы на правой щеке девушки неизгладимы и влекут обезображивание лица.



Нападавшую задержали и предъявили обвинение. Родители школьницы заявили иски о компенсации морального вреда в 1 млн руб.



Илья Николаев.