В переходе новосибирского метро подросток скинул с лестницы прохожего

В новосибирском метрополитене на станции «Заельцовская» с лестницы скинули мужчину. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик».
На кадрах видно, как молодой человек в оранжевой шапке толкает мужчину в светлой куртке. Из-за удара он покатился с лестницы и остановился у подножья.
— На станции метро «Заельцовская» подросток скинул мужчину с лестницы. В каком сейчас состоянии мужчина — неизвестно, — написали в телеграм-канале.
Дата инцидента неизвестна. В МВД по Новосибирску заявлений не поступало.