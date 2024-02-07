Экипаж САУ «Малка» уничтожил под Артемовском самоходку Krab

«Основная задача — это поражать цели, которые максимально удалены от линии боевого соприкосновения, до 40 километров. Есть точные ее (пушки) характеристики, и плюс если попутный ветер, можем, как говорится, и чуть-чуть подальше бахнуть», — рассказал командир подразделения.