Экипаж САУ «Малка» уничтожил под Артемовском самоходку Krab

В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения польской самоходной гаубицы российскими артиллеристами.
«Основная задача — это поражать цели, которые максимально удалены от линии боевого соприкосновения, до 40 километров. Есть точные ее (пушки) характеристики, и плюс если попутный ветер, можем, как говорится, и чуть-чуть подальше бахнуть», — рассказал командир подразделения.
Он уточнил, что в числе целей экипажа — крупнокалиберные установки противника, в том числе и иностранные.
«Мы подходим максимально близко, насколько позволяет наша манёвренность, и уже стреляем на максимальные дальности, как можно быстрее и точнее», — добавил «Тамбов».