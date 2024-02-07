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Экипаж САУ «Малка» уничтожил под Артемовском самоходку Krab

АРТЕМОВСК (ДНР), 7 фев — РИА Новости. Экипаж самоходной пушки 2С7М «Малка» Южной группировки войск совместно с разведчиками уничтожили польскую самоходку Krab в тылу противника на артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывном «Тамбов».

В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения польской самоходной гаубицы российскими артиллеристами.

«Основная задача — это поражать цели, которые максимально удалены от линии боевого соприкосновения, до 40 километров. Есть точные ее (пушки) характеристики, и плюс если попутный ветер, можем, как говорится, и чуть-чуть подальше бахнуть», — рассказал командир подразделения.

Он уточнил, что в числе целей экипажа — крупнокалиберные установки противника, в том числе и иностранные.

«Мы подходим максимально близко, насколько позволяет наша манёвренность, и уже стреляем на максимальные дальности, как можно быстрее и точнее», — добавил «Тамбов».