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В Башкирии в попытке похищения ребенка заподозрили 18-летнего юношу

В Стерлитамаке задержали молодого человека, который подозревается в попытке похищения девочки. Им оказался 18-летний местный житель. Об этом сообщает региональный СК.

Напомним, попытка похищения произошла днем 5 февраля во дворе. Некий мужчина схватил идущую впереди него семилетнюю девочку и потащил за собой. За нее вступился 11-летний брат. Неизвестный скрылся, а дети убежали домой и рассказали о случившемся родителям.

Уголовное дело возбудили по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Установить подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения и допросу местных жителей.

Сейчас следователи выясняют мотивы задержанного. Его направят на психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

СК