В Башкирии в попытке похищения ребенка заподозрили 18-летнего юношу

Напомним, попытка похищения произошла днем 5 февраля во дворе. Некий мужчина схватил идущую впереди него семилетнюю девочку и потащил за собой. За нее вступился 11-летний брат. Неизвестный скрылся, а дети убежали домой и рассказали о случившемся родителям.
Уголовное дело возбудили по статье «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Установить подозреваемого удалось благодаря камерам видеонаблюдения и допросу местных жителей.
Сейчас следователи выясняют мотивы задержанного. Его направят на психолого-психиатрическую судебную экспертизу.