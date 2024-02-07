В Башкирии в попытке похищения ребенка заподозрили 18-летнего юношу

Напомним, попытка похищения произошла днем 5 февраля во дворе. Некий мужчина схватил идущую впереди него семилетнюю девочку и потащил за собой. За нее вступился 11-летний брат. Неизвестный скрылся, а дети убежали домой и рассказали о случившемся родителям.