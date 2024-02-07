Бастрыкину доложат о смерти девочки от пневмонии за 4 дня в Пермском крае

«В СМИ получила распространение информация о том, что в больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка. При этом ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю. По факту гибели ребёнка начали доследственную проверку.