Бастрыкину доложат о смерти девочки от пневмонии за 4 дня в Пермском крае

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о смерти 12-летней девочки от пневмонии в Пермском крае.
«В СМИ получила распространение информация о том, что в больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка. При этом ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю. По факту гибели ребёнка начали доследственную проверку.
Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и об обстоятельствах дела, которые выяснят следователи.
Напомним, ранее стало известно, что 1 февраля в Кунгуре умерла 12-летняя девочка от пневмонии. Ребёнок скончался за 4 дня.