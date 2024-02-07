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Бастрыкину доложат о смерти девочки от пневмонии за 4 дня в Пермском крае

Ребёнок скончался за 4 дня.

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о смерти 12-летней девочки от пневмонии в Пермском крае.

«В СМИ получила распространение информация о том, что в больнице Кунгура от пневмонии умерла 12-летняя девочка. При этом ранее при обследовании участковый врач не диагностировал заболевание», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю. По факту гибели ребёнка начали доследственную проверку.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и об обстоятельствах дела, которые выяснят следователи.

Напомним, ранее стало известно, что 1 февраля в Кунгуре умерла 12-летняя девочка от пневмонии. Ребёнок скончался за 4 дня.

СК