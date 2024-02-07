Ребенок провалился под лед в Кокшетау

Приближаться к пострадавшему нужно только ползком, широко раскинув руки. Будет хорошо, если вы подложите под себя лыжи. За 3−4 метра до пролома бросьте пострадавшему веревку или связанные вместе шарф и ремень, подайте доску, шест, все, что будет в данный момент под рукой.