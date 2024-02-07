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В Омской области 9-летний ребёнок получил тяжёлые травмы, прыгая на батуте

За это к ответственности будет привлечена владелец аттракциона.
Источник: Om1.ru

В Тюкалинске состоится суд над индивидуальным предпринимателем, которая установила в городском парке надувную горку-батут. В августе прошлого года на аттракционе получил травму 9-летний мальчик.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребёнок получил травму, которая причинила тяжкий вред здоровью. У школьника был перелом большеберцовой кости.

По версии следствия, виновной в травмировании ребёнка стала владелица батута, которая установила его с нарушением требований безопасности. В частности, батут не был зарегистрирован в Гостехнадзоре, а с персоналом не проводили никакого инструктажа.

Предпринимательница признала вину в травме мальчика и выплатила семье в качестве возмещения причинённого морального вреда 70 тысяч рублей. Родные мальчика потребовали компенсацию на сумму 400 тысяч рублей.

Суд над предпринимательницей состоится 14 февраля. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

здоровье