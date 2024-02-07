В Омской области 9-летний ребёнок получил тяжёлые травмы, прыгая на батуте

В Тюкалинске состоится суд над индивидуальным предпринимателем, которая установила в городском парке надувную горку-батут. В августе прошлого года на аттракционе получил травму 9-летний мальчик.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребёнок получил травму, которая причинила тяжкий вред здоровью. У школьника был перелом большеберцовой кости.
По версии следствия, виновной в травмировании ребёнка стала владелица батута, которая установила его с нарушением требований безопасности. В частности, батут не был зарегистрирован в Гостехнадзоре, а с персоналом не проводили никакого инструктажа.
Предпринимательница признала вину в травме мальчика и выплатила семье в качестве возмещения причинённого морального вреда 70 тысяч рублей. Родные мальчика потребовали компенсацию на сумму 400 тысяч рублей.
Суд над предпринимательницей состоится 14 февраля. Ей грозит до шести лет лишения свободы.