В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» на ходу загорелась фура

По предварительной информации ведомства, грузовик двигался на 1036-м километре трассы. Неожиданно их под капота повалил дым, и авто воспламенилось. Водитель притормозил и выбежал из салона. Очевидцы вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило часть фуры. Потушить огонь удалось за несколько минут.