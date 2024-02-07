Паводок подтопил более 70 жилых домов в Гомельской области, рассказали в эфире телеканала СТВ.
В сюжете заметили, что мониторинг за ситуацией продолжается. Сказано, что подобная аномалия повторяется уже вторую зиму подряд. Местные жители высказывают мнение, что во всем виновата частная застройка, нарушившая движение грунтовых вод.
По словам жителя агрогородка Красное Виктора Дедикова, воды осталось сантиметров 60 и до пола остался всего метр.
— Мы уже все повытаскивали, на улицу в сарай занесли.
В свою очередь, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Егор Пасканный подчеркнул, что были выработаны определенные решения и сделаны выводы. Он уточнил, что управлением МЧС планируются мероприятия, связанные с оказанием помощи населению, которое может оказаться в зонах подтопления. Он добавил, что будут также организованы мобильные посты, дежурство с лодками для транспортировки людей, если она понадобится.
— Организовано взаимодействие с органами власти по подготовке мест приема населения в случае необходимости и отселения, если это потребуется.