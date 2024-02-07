Паводок подтопил более 70 жилых домов в Гомельской области

В свою очередь, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Егор Пасканный подчеркнул, что были выработаны определенные решения и сделаны выводы. Он уточнил, что управлением МЧС планируются мероприятия, связанные с оказанием помощи населению, которое может оказаться в зонах подтопления. Он добавил, что будут также организованы мобильные посты, дежурство с лодками для транспортировки людей, если она понадобится.