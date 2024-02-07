В Челябинской области автомобилистка заехала под фуру

В Саткинском районе утром 7 февраля легковая машина заехала под грузовик. Авария случилась на 1713-м километре трассы М-5 во время снегопада.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 34-летняя женщина на LADA Vesta решила обогнать ехавшую впереди машину. Она вырулила на встречную полосу и угодила там под фуру Scania.
— В результате ДТП водитель LADA получила телесные повреждения и была госпитализирована. — уточнили в Госавтоинспекции.
Напомним, водителей предупредили о проблемах с проездом по трассе М-5 из-за снегопадов и ветра.