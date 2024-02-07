В Казани перестали работать сервисы отслеживания транспорта

В Казани сервисы отслеживания транспорта, а также электронные табло на остановках перестали функционировать. Комитет по транспорту исполкома столицы РТ сообщил об этом инциденте через свой телеграм-канал, уведомив общественность о возникшей ситуации.
Предварительная причина неполадок, по информации от пресс-службы комитета, заключается в сбое на серверном оборудовании. Специалисты уже приступили к устранению проблемы, однако конкретные сроки восстановления полноценной работы системы пока не сообщаются.
«Комитет по транспорту Казани приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Специалисты МКУ “Организатор пассажирских перевозок” на данный момент работают над решением проблемы», — написано в сообщении.
Ранее мы писали, что пользователи Рунета столкнулись с массовыми сбоями сайтов и онлайн-сервисов. Среди затронутых ресурсов оказались платформы крупнейших отечественных компаний, включая поисковик «Яндекс», торговые площадки вроде Ozon, а также мобильные приложения ведущих банков и сервисы крупнейших операторов связи.