Два заброшенных дома сгорели на Вишневом переулке в Воронеже: видео

В ночь на среду, 7 февраля, в частном секторе в Ленинском районе Воронежа загорелись два заброшенных дома, расстояние между которыми составляло 100 м. Одна из вероятных причин пожара — поджог. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Очевидцы поделились фото и видео с места происшествия.
Сообщение о пожаре на Вишневом переулке поступило на пульт дежурного в 23:32 вторника, 6 февраля. На месте работали шесть пожарных расчетов. Возгорание в доме № 7 на площади 70 кв. м удалось ликвидировать в 1:33. В доме № 13 огонь распространился на площади 100 кв. м, пожар ликвидировали в 1:38.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о другом пожаре, который произошел в Новохоперском районе. На месте сгоревшего дома обнаружили трупы 52-летнего мужчины и его 46-летней сожительницы. Из горящего строения также вынесли два пропановых баллона по 50 л каждый. Следователи начали проверку.