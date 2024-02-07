Два заброшенных дома сгорели на Вишневом переулке в Воронеже: видео

Сообщение о пожаре на Вишневом переулке поступило на пульт дежурного в 23:32 вторника, 6 февраля. На месте работали шесть пожарных расчетов. Возгорание в доме № 7 на площади 70 кв. м удалось ликвидировать в 1:33. В доме № 13 огонь распространился на площади 100 кв. м, пожар ликвидировали в 1:38.