В Татарстане на четырех участках М-5 ограничили движение из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий, с 6 утра на четырех участках федеральной трассы М-5 «Урал» в Татарстане введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.
Основанием для введения ограничений послужили плохая видимость и осадки, усложнившие условия движения на дорогах. В Бугульминском районе ограничения затрагивают три участка трассы: с 1239 по 1240 км, с 1243 по 1245 км и с 1253 по 1257,5 км. В Бавлинском районе ограничение распространяется на участок с 1257,5 по 1280 км.
Для контроля за ситуацией на дорогах и организации оперативного взаимодействия на участки трассы М-5 направлены оперативные группы из Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов. Водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность и внимательно следить за обновлениями дорожной обстановки.
Ранее мы писали, что в связи с неблагоприятными погодными условиями на трассе М-5 «Урал» в Татарстане было решено временно ограничить движение маршрутного транспорта. Согласно сообщению от «Поволжуправтодора», ограничения начали действовать с 14:00 и направлены на предотвращение заторов и затруднений в движении транспорта.