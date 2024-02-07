В Татарстане на четырех участках М-5 ограничили движение из-за непогоды

Основанием для введения ограничений послужили плохая видимость и осадки, усложнившие условия движения на дорогах. В Бугульминском районе ограничения затрагивают три участка трассы: с 1239 по 1240 км, с 1243 по 1245 км и с 1253 по 1257,5 км. В Бавлинском районе ограничение распространяется на участок с 1257,5 по 1280 км.