Согласно предварительным данным, ехавший с небезопасной скоростью в сторону Екатеринбурга водитель бензовоза Sitrak во время обгона не справился с управлением. Из-за этого полуприцеп занесло, и бензовоз столкнулся со встречным грузовиком Sany. Угрозы взрыва не было, автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в результате аварии нет.
Автоинспекторы установили, что бензовоз перевозил 26 тонн дизельного топлива из Татарстана в село Ключики Красноуфимского района. В грузовике перевозился сборный груз из Новосибирска в Москву.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, затруднения для движения транспорта отсутствуют.
Ирина Пичурина.
На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовик и бензовоз
На 173 км дороги Пермь — Екатеринбург в Ачитском районе произошло ДТП с участием бензовоза и грузового автомобиля, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
Согласно предварительным данным, ехавший с небезопасной скоростью в сторону Екатеринбурга водитель бензовоза Sitrak во время обгона не справился с управлением. Из-за этого полуприцеп занесло, и бензовоз столкнулся со встречным грузовиком Sany. Угрозы взрыва не было, автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в результате аварии нет.