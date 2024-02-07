На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись грузовик и бензовоз

Согласно предварительным данным, ехавший с небезопасной скоростью в сторону Екатеринбурга водитель бензовоза Sitrak во время обгона не справился с управлением. Из-за этого полуприцеп занесло, и бензовоз столкнулся со встречным грузовиком Sany. Угрозы взрыва не было, автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в результате аварии нет.



Автоинспекторы установили, что бензовоз перевозил 26 тонн дизельного топлива из Татарстана в село Ключики Красноуфимского района. В грузовике перевозился сборный груз из Новосибирска в Москву.



На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, затруднения для движения транспорта отсутствуют.



Ирина Пичурина.