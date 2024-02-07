Под угрозой затопления оказались 240 населенных пунктов Воронежской области

В Воронежской области во время весеннего паводка в зоне подтопления могут оказаться 240 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Отмечается, что «утонуть» могут территории Рамонского, Лискинского, Павловского и Богучарского районов. Кроме того, подтопленными рискуют стать населенные пункты, расположенные близ пойм рек Дон, Икорец, Большая Верейка, Воронеж, Богучарка и Осередь.
Как уточнили в спасательном ведомстве, на данный момент в регионе зарегистрировано порядка 1,3 тыс зон затопления.
Для снижения риска возникновения ЧС на территории области уже завершили ремонтные мероприятия ГТС на балках в Бобровском, Таловском, Воробьевском, Калачеевском и Верхнемамонском районах. Также специалисты расчистили 3,7 км русла реки Подгорная в Калачеевском районе.
Ранее мы сообщали, что воронежцам посоветовали срочно застраховать имущество. Это связано с риском подтопления.