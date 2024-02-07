В Ялте из-за ветра рухнул 250-летний кедр

Непогода в Ялте привела к тому, что там из-за ветра рухнул 250-летний кедр. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
По ее словам, ветер повалил более 25 деревьев. Павленко пояснила, что почва впитала слишком много влаги, и корневая система не справляется. Кроме того, ситуацию усугубляет сильный ветер. Градоначальница сообщила, что на улице Леси Украинки рухнул кедр.
— Настоящий великан, возраст которого специалисты оценивают примерно в 250 лет, — добавила глава администрации.
Павленко сообщила, что к 10-летию Крымской весны запланирована масштабная высадка деревьев.