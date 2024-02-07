В Ялте из-за ветра рухнул 250-летний кедр

По ее словам, ветер повалил более 25 деревьев. Павленко пояснила, что почва впитала слишком много влаги, и корневая система не справляется. Кроме того, ситуацию усугубляет сильный ветер. Градоначальница сообщила, что на улице Леси Украинки рухнул кедр.