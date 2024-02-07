Пьяного водителя на «Черри» со стрельбой задержали на трассе М-10 в Ленобласти

Погоня со стрельбой произошла на трассе М-10 «Россия» в Ленобласти. Внимание патруля ДПС привлекла «Черри Тигго 7 Pro». Правоохранители попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал требование и продолжил путь, при этом неоднократно создавая аварийные ситуации на дороге. Чтобы поймать нарушителя, полицейским пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Инспектор ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем произвел несколько прицельных выстрелов в сторону иномарки, после чего, на втором километре автодороги «Подъезд к Колпино» нарушитель был остановлен, — добавили в ведомстве.
Оказалось, что за рулем машины находился 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья с признаками опьянения, а на пассажирском сидении сидел его 32-летний соотечественник. Оба не состоят на миграционном учете.
На водителя составили несколько протоколов об административных правонарушениях, среди которых управление в состоянии опьянения, вождение без документов и невыполнение требований об остановке. Мужчину арестовали на 15 суток, а его авто отправили на охраняемую стоянку. К слову, на пассажира тоже составили административный протокол, только о нарушении миграционного законодательства.