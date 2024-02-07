Пьяного водителя на «Черри» со стрельбой задержали на трассе М-10 в Ленобласти

На водителя составили несколько протоколов об административных правонарушениях, среди которых управление в состоянии опьянения, вождение без документов и невыполнение требований об остановке. Мужчину арестовали на 15 суток, а его авто отправили на охраняемую стоянку. К слову, на пассажира тоже составили административный протокол, только о нарушении миграционного законодательства.