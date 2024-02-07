Фейковый аккаунт мэра Дзержинска Ивана Носкова появился в Telegram

Мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт мэра Дзержинска Ивана Носкова. Об этом глава города сам предупредил нижегородцев в своем телеграм-канале.
— Все, кто общается со мной через телеграм — внимательно проверяйте, от кого пришло сообщение. Я не менял свой номер телефона! — сказал Носков.
Он также посоветовал не вступать с мошенниками в переписку, не задавать никаких вопросов, а сразу заблокировать сомнительного собеседника.
В последнее время мошенники всё чаще прибегают к такому способу «развода». Так, одновременно с аккаунтом Носкова был создан поддельный профиль губернатора Глеба Никитина — об этом он также предупредил всех подписчиков вчера.