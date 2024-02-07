Вовремя вынесли газовые баллоны: ночью загорелось строительное предприятие в Хабаровске

Для тушения пожара использовали четыре комбинированных пожарных ствола. Внутри помещения находились газовые баллоны, которые оперативно вынесли в безопасную зону. В 05:35 огонь полностью ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В результате пожара нет ни погибших, ни пострадавших. В его ликвидации приняли участие 39 человек и 12 единиц техники пожарно-спасательных подразделений.