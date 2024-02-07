Вовремя вынесли газовые баллоны: ночью загорелось строительное предприятие в Хабаровске

Эксперты испытательной пожарной лаборатории ФПС и дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку возгорания на предприятии в Хабаровске, которое занимается изготовлением строительных конструкций. Предполагается, что возгорание вызвано аварийным режимом работы электросети из-за перегрузки.
7 февраля в 02:25 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о происшествии. Пожар начался с бытовых помещений, находящихся внутри ангара на территории бывшего металлообрабатывающего завода на улице Иркутской.
— Пожарные столкнулись с открытым пламенем и густым дымом, идущим из железобетонного помещения. Работа осложнялась тем, что здание находилось под напряжением. После приезда аварийной бригады электросетей и отключения энергоснабжения удалось оперативно остановить распространение огня, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Для тушения пожара использовали четыре комбинированных пожарных ствола. Внутри помещения находились газовые баллоны, которые оперативно вынесли в безопасную зону. В 05:35 огонь полностью ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В результате пожара нет ни погибших, ни пострадавших. В его ликвидации приняли участие 39 человек и 12 единиц техники пожарно-спасательных подразделений.