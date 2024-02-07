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Четыре человека пострадали в массовом ДТП в тоннеле на Красную Поляну в Сочи

Вечером 6 февраля в Адлерском районе Сочи в тоннеле по дороге на Красную поляну произошло столкновение трех легковых автомобилей — двух «Тойот» и «Приоры».
Источник: 23 МВД — Telegram

На опубликованных в Сети кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения, и движение в тоннеле было полностью перекрыто. Автомобилистам для движения пришлось выбирать альтернативные маршруты.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 4 человека, все они были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что днем 4 февраля, на трассе в Апшеронском районе произошло еще одно ДТП с участием отечественной легковой машины и иномарки. В результате этого происшествия погибли два человека.