Четыре человека пострадали в массовом ДТП в тоннеле на Красную Поляну в Сочи

На опубликованных в Сети кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения, и движение в тоннеле было полностью перекрыто. Автомобилистам для движения пришлось выбирать альтернативные маршруты.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 4 человека, все они были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что днем 4 февраля, на трассе в Апшеронском районе произошло еще одно ДТП с участием отечественной легковой машины и иномарки. В результате этого происшествия погибли два человека.