В прокуратуре Краснодарского края назвали причину взрыва в закусочной в Сочи

В центре Сочи вчера утром, 6 февраля, произошел взрыв. Он прогремел в здании «Магнита» на улице Тимирязева. Позднее представители розничной сети уточнили, что инцидент случился не в магазине, а в расположенной по соседству закусочной. Подробнее об этом ранее писала «НК».
В прокуратуре Краснодарского края рассказали подробности о случившемся. По данным надзорного ведомства, информацию об инциденте экстренные службы получили около 8 часов утра.
«Выходом на место установлено, что причиной взрыва явилась вспышка газо-воздушной смеси в результате разгерметизации газобаллонного оборудования», — уточнили стражи порядка причины происшествия.
Трое пострадавших были госпитализированы в больницу. В настоящее время прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности и трудового законодательства.
Ранее «НК» писала, что в правоохранительных органах показали, как выглядит внутри закусочная в Сочи после взрыва газа.