В прокуратуре Краснодарского края назвали причину взрыва в закусочной в Сочи

В центре Сочи вчера утром, 6 февраля, произошел взрыв. Он прогремел в здании «Магнита» на улице Тимирязева. Позднее представители розничной сети уточнили, что инцидент случился не в магазине, а в расположенной по соседству закусочной. Подробнее об этом ранее писала «НК».