«Кабельного вора» отправили за решётку в Хабаровске

В Хабаровске суд вынес приговор местному жителю, которого ранее обвиняли в кражах кабелей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ходе следствия правоохранители установили, что 41-летний мужчина незаконно проникал на крыши многоэтажных домов в Железнодорожном районе города и срезал линии связи. Задержали преступника сотрудники уголовного розыска хабаровского отдела полиции № 6.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчина неофициально подрабатывал разнорабочим на стройке, а в свободное время выходил на преступный промысел. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы за мошенничество, кражи и грабёж.

Как выяснили следователи, срезанные на крышах кабели хабаровчанин обжигал, чтобы собрать чистый цветной металл, который в них содержится, а затем сдавал его в пункты приёма вторсырья. Вырученные с продажи деньги злоумышленник тратил на личные нужды. Всего правоохранителям удалось доказать причастность мужчины к восьми фактам преступной деятельности. Общий ущерб от его действий оценили в 50 тысяч рублей.