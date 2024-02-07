«Кабельного вора» отправили за решётку в Хабаровске

В Хабаровске суд вынес приговор местному жителю, которого ранее обвиняли в кражах кабелей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ходе следствия правоохранители установили, что 41-летний мужчина незаконно проникал на крыши многоэтажных домов в Железнодорожном районе города и срезал линии связи. Задержали преступника сотрудники уголовного розыска хабаровского отдела полиции № 6.
По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчина неофициально подрабатывал разнорабочим на стройке, а в свободное время выходил на преступный промысел. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы за мошенничество, кражи и грабёж.
Суд признал хабаровчанина виновным в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями российского Уголовного кодекса «Кража» и «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». С учётом его криминального прошлого, мужчине назначили наказание в виде реального лишения свободы сроком на три года — их он проведёт в колонии строго режима. В настоящее время приговор в законную силу ещё не вступил.
Напомним, что подобные преступления в Хабаровском крае — не редкость. Так, в прошлом году полиция города Комсомольска-на-Амуре занималась кражей двух километров кабеля связи. Тогда в течение двух недель правоохранителям поступило больше 10 заявлений от местных жителей — злоумышленники орудовали в подъездах многоквартирных домов. Без связи остались почти полторы тысячи горожан.
Страдают от сборщиков цветмета также крупные объекты. В июне 2023 года в суд ушло уголовное дело в отношении двух безработных рецидивистов, подозреваемых в кражах на трассе «Обход Хабаровска». По версии следователей, они похитили медный электрический кабель на световых опорах. Это привело к повреждению линий электропередач, обеспечивающих освещение автодороги.