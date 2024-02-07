На железной дороге в Ростове-на-Дону нашли тело умершего мужчины

Жителям Дона напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Около путей нужно быть предельно осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Остановить такую машину моментально просто невозможно.