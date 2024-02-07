На железной дороге в Ростове-на-Дону нашли тело умершего мужчины

В Ростовской области на ж/д перегоне «Зоосад — Сельмаш» нашли тело 43-летнего жителя донской столицы. Предположительно, мужчина погиб из-за нарушения правил поведения на железной дороге, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Детали происшествия и обстоятельства гибели пешехода не уточняются. По факту случившегося еще проводят проверку.
Напомним, похожий случай зафиксировали в январе 2024 года в районе ж/д станции в Новочеркасска.
Жителям Дона напоминают: железная дорога — зона повышенной опасности. Около путей нужно быть предельно осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Остановить такую машину моментально просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.