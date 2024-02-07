Челябинский театр отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

В Камерном театре Челябинска заявили об отмене спектаклей по пьесе Людмилы Улицкой, которые должны были состояться в феврале и марте. Сообщение об этом появилось на сайте театра.
Речь о постановке «Мой внук Вениамин». Показы спектакля должны были пройти 14 февраля и 6 марта. Вместо них зрителям представят постановки «Рай» и «Восемь любящих женщин».
Уточняется, что замену произвели по техническим причинам. Заранее купленные билеты будут действовать на другие постановки театра. Кроме того, проходки можно сдать. В администрации учреждения извинились перед зрителями за доставленные неудобства.
Напомним, в конце января известные пранкеры Вован и Лексус обнародовали видео своей беседы с Улицкой. В разговоре писательница призналась, что отправляет на Украину гонорары с продаж своих книг. После этого издательство АСТ приостановило выплаты по договорам с Улицкой, а несколько театров в России объявили о замене спектаклей по её пьесам другими постановками.