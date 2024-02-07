Челябинский театр отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

Напомним, в конце января известные пранкеры Вован и Лексус обнародовали видео своей беседы с Улицкой. В разговоре писательница призналась, что отправляет на Украину гонорары с продаж своих книг. После этого издательство АСТ приостановило выплаты по договорам с Улицкой, а несколько театров в России объявили о замене спектаклей по её пьесам другими постановками.