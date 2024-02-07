УМВД Приморья озвучило статистику по погибшим из-за выезда на встречную полосу

В Приморье с начала 2024 года из-за выезда на полосу встречного движения погибли 10 и пострадали 35 человек. Больше всего подобных происшествий зарегистрировано в Находке и ЗАТО Фокино, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.
Так, 7 февраля в результате выезда на «всречку» на 98 км автодороги Артём — Находка — порт Восточный произошло ДТП. 36-летняя водитель Honda Insight двигалась со стороны Находки в Артем, когда столкнулась с Toyota Prius, которой управляла 38-летняя женщина. Обе получили травмы и были госпитализированы. По факту автоаварии сотрудники ГАИ проводят проверку.
Помимо Находки и ЗАТО Фокино тяжёлые происшествия были зафиксированы также в Дальнереченском и Кавалеровском районах.
Напомним, по данным УМВД Приморья в 2023 году в крае понизились показатели по количеству ДТП и числу пострадавших в автоавариях. Так, за год в крае зарегистрировали 2299 ДТП, в которых 2 980 участников получили травмы и 241 человек погиб.