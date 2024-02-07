УМВД Приморья озвучило статистику по погибшим из-за выезда на встречную полосу

Напомним, по данным УМВД Приморья в 2023 году в крае понизились показатели по количеству ДТП и числу пострадавших в автоавариях. Так, за год в крае зарегистрировали 2299 ДТП, в которых 2 980 участников получили травмы и 241 человек погиб.