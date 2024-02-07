В воронежской школе дети избили одноклассника на уроке физкультуры

Шестиклассника избили трое школьников на уроке физкультуры в школе № 77 в Воронеже. Произошло ЧП утром 6 февраля на уроке физкультуры. Мальчик получил травмы и попал в больницу. Сообщение об этом инциденте разместили в соцсетях.
Автор поста рассказывает, что избивавшие были одноклассниками мальчика. Дома ребенок пожаловался на боли и его отвезли в больницу, где он потерял сознание.
— В итоге воспаление, подозрение на перелом позвоночника, в течении трех суток сказали сделают МРТ, — делится печальными новостями автор.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского управления образования. Там сообщили, что организовали служебную проверку. По итогам будет дана оценка действиям сотрудников школы и будут приняты соответствующие меры.
Ребенку пожелали скорейшего выздоровления.
— В случае необходимости будут привлечены и специалисты мобильной антикризисной бригады для психологической помощи. В таких ситуациях ее желательно оказать всем участникам конфликтной ситуации, напомним, они являются детьми, также работа должна быть проведена и с родителями, — подытожили в управлении.