В воронежской школе дети избили одноклассника на уроке физкультуры

— В случае необходимости будут привлечены и специалисты мобильной антикризисной бригады для психологической помощи. В таких ситуациях ее желательно оказать всем участникам конфликтной ситуации, напомним, они являются детьми, также работа должна быть проведена и с родителями, — подытожили в управлении.