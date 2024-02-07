Злостный нарушитель ПДД обстрелял эвакуатор в Петербурге

Вечером 6 февраля в Петербурге вводили план «Перехват», чтобы поймать выстрелившего в эвакуатор водителя. Инцидент произошел на Усть-Ижорском шоссе. Проезжая там, автомобилист из окна своего BMW-5 не менее пяти раз выстрелил по кабине Mercedes Atego, а затем уехал в сторону Софийской улицы. У спецтранспорта разбилось лобовое стекло. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».