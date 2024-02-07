Злостный нарушитель ПДД обстрелял эвакуатор в Петербурге

Вечером 6 февраля в Петербурге вводили план «Перехват», чтобы поймать выстрелившего в эвакуатор водителя. Инцидент произошел на Усть-Ижорском шоссе. Проезжая там, автомобилист из окна своего BMW-5 не менее пяти раз выстрелил по кабине Mercedes Atego, а затем уехал в сторону Софийской улицы. У спецтранспорта разбилось лобовое стекло. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Установлено, что автомобиль 1993 года выпуска принадлежит 35-летнему жителю поселка имени Свердлова, который только в 2024 году уже восемь раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, — отметил источник.
Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве. К слову, у владельца иномарки помимо внушительного списка нарушений ПДД есть и судимость. Так, по данным источника, в 2007 году он получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в 2013-м мужчину привлекали к ответственности за побои и причинение среднего вреда здоровью.