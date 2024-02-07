Опекун отрезал палец и заставил есть мыло приемную дочь в Кстовском округе

Приговор двум опекунам по уголовному делу о причинении вреда малолетнему ребенку вынесен в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступления совершались с 2019-го по 2022 год в Кстовском округе.
8-летняя девочка стала проживать в приемной семье по решению органов опеки и попечительства. Однако, вместо того, чтобы выполнять родительские обязанности, супруги стали применять в отношении несовершеннолетней психическое насилие, регулярно оскорбляя ее в нецензурной форме.
Также выявлены факты физического насилия. Девочку били, обливали холодной водой, заставляли есть мыло. Однажды приемный отец металлическим ковшом нанес девочке удар по темечку головы. А в сентябре 2022 года она в гараже своего дома в присутствии супруги отрезал падчерице ногтевую фалангу пальца правой руки.
Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, его супругу — на 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима.
Также истязатели должны выплатить ребенку 300 тысяч в счет компенсации морального вреда.