Опекун отрезал палец и заставил есть мыло приемную дочь в Кстовском округе

Также выявлены факты физического насилия. Девочку били, обливали холодной водой, заставляли есть мыло. Однажды приемный отец металлическим ковшом нанес девочке удар по темечку головы. А в сентябре 2022 года она в гараже своего дома в присутствии супруги отрезал падчерице ногтевую фалангу пальца правой руки.